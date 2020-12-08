По состоянию на 10:00 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 15133 (+199)
— г. Первомайск — 813 (+11);
— г. Южноукраинск — 647 (+8);
— г. Вознесенск — 630 (+7)
— г. Очаков — 336 (8);
— Арбузинский район — 153 (+ 11);
— Баштанский район — 273 (+7)
— Березанский район — 267 (+3)
— Братский район — 129 (+4)
— Березнеговатский район — 114 (+5);
— Веселиновский район — 224;
— Витовский район — 736 (+9);
— Вознесенский район — 211 (+6);
— Врадиевский район — 177;
— Еланецкий район — 94 (+ 1)
— Вознесенский район — 224 (+12)
— Казанковский район — 234;
— Кривоозерский район — 209 (+21)
— Николаевский район — 266 (+5);
— Новобугский район — 162;
— Николаевский район — 336;
— Очаковский район — 144 (+3)
— Первомайский район — 318;
— Снигиревский район — 296 (+ 8).
COVID-19 установлен в 997 (+27) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 369, всего выздоровели — 9604.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 361, за сутки — 5.