По состоянию на 10:00 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 15133 (+199)

— г. Первомайск — 813 (+11);

— г. Южноукраинск — 647 (+8);

— г. Вознесенск — 630 (+7)

— г. Очаков — 336 (8);

— Арбузинский район — 153 (+ 11);

— Баштанский район — 273 (+7)

— Березанский район — 267 (+3)

— Братский район — 129 (+4)

— Березнеговатский район — 114 (+5);

— Веселиновский район — 224;

— Витовский район — 736 (+9);

— Вознесенский район — 211 (+6);

— Врадиевский район — 177;

— Еланецкий район — 94 (+ 1)

— Вознесенский район — 224 (+12)

— Казанковский район — 234;

— Кривоозерский район — 209 (+21)

— Николаевский район — 266 (+5);

— Новобугский район — 162;

— Николаевский район — 336;

— Очаковский район — 144 (+3)

— Первомайский район — 318;

— Снигиревский район — 296 (+ 8).

COVID-19 установлен в 997 (+27) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 369, всего выздоровели — 9604.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 361, за сутки — 5.