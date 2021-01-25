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Главная страница » Blog » Главная » За нападение на полицейских в одном из сел Доманевского района следователи задержали в порядке ст. 208 УПК местного жителя

За нападение на полицейских в одном из сел Доманевского района следователи задержали в порядке ст. 208 УПК местного жителя

За нападение на полицейских в одном из сел Доманевского района следователи задержали в порядке ст. 208 УПК местного жителя
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Вчера, 24 января, в полицию поступило сообщение о том, что возле дома в одном из  сел Доманевского района происходит конфликт между мужчинами и у одного из них есть ружье, сообщают в ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж сектора реагирования патрульной полиции местного отделения полиции. Правоохранители установили, что вечером хозяин вместе со своими знакомыми устроили застолье, и за чрезмерного количества выпитого, начали выяснять между собой отношения.

На действия полицейских по выяснению обстоятельств конфликта, хозяин дома отреагировал агрессивно. Злоумышленник набросился на одного из стражей порядка и нанес ему телесные повреждения грудной клетки. Когда полицейские вернулись к служебному автомобилю, обнаружили, что исчез видеорегистратор.

34-летнего владельца квартиры доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Полицейские провели неотложные следственные действия, во время которых в доме мужчины был обнаружен похищенный видеорегистратор, оружие и патроны.

Злоумышленнику, который причинил полицейскому телесные повреждения, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

По факту похищения видеорегистратора начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

  • 2021 01 25 domaniwka 1024x768 - За нападение на полицейских в одном из сел Доманевского района следователи задержали в порядке ст. 208 УПК местного жителя

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальной поддержки прокуратуры решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, а в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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Людмила Александрова

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