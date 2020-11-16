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Главная страница » Blog » Общество » За нарушение “карантина выходного дня” в Украине открыли 9 уголовных дел

За нарушение «карантина выходного дня» в Украине открыли 9 уголовных дел

За нарушение «карантина выходного дня» в Украине открыли 9 уголовных дел
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В течение этих выходных полицейские следили за соблюдением требований «карантина выходного дня», предусмотренного решением Правительства. В общем полиция за субботу-воскресенье закрыла более 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки Постановлению Кабмина.

Об этом сообщают в МВД Украины.

Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, составлено почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина на ответственных лиц, начато 9 уголовных производств.

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Алина Сидорова

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