рамках операции «Пираты» сотрудники киберполиции по всей стране провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий и прекратили деятельность 41 веб-ресурса, действовавших с нарушениями законодательства Украины и принесли убытков правообладателям на 25 миллионов гривен. Также изъято 60 тонн фальсификата, который реализовывался в сети Интернет.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Всего в ходе операции «Пираты» полицейские провели более 60 санкционированных обысков почти во всех регионах Украины, в том числе и в Николаевской области.

На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений

Работники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Ингульского отдела полиции задокументировали преступную деятельность жителя областного центра, который незаконно предоставлял платные услуги населению по доступу к каналам вещания без разрешения правообладателей.

В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили, что 40-летний мужчина, не имея законных оснований и действуя вопреки действующему законодательству, за отдельную плату настраивал клиентское оборудование на получение доступа к просмотру платных каналов вещания по технологии «ОТТ». Разрешения правообладателей указанных каналов человек не имел, чем нарушал их авторское право.

Работники отдела противодействия киберпреступности пресекли незаконную деятельность человека, провели обыск в его доме, в результате которого получили достаточные доказательства причастности указанного гражданина к совершению данного преступления.

В ходе следствия правоохранители установили более 50 жителей Николаева, которым фигурант предоставлял незаконные услуги. Сейчас полицейские продолжают устанавливать клиентов правонарушителя и сумму нанесенного ущерба правообладателям.

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 361-2 УК Украины «Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации», санкция которого предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.