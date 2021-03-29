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Главная страница » Blog » Происшествия » За последние сутки пожарные ликвидировали 8 пожаров на открытой территории общей площадью 5,31 га

За последние сутки пожарные ликвидировали 8 пожаров на открытой территории общей площадью 5,31 га

pozhar - За последние сутки пожарные ликвидировали 8 пожаров на открытой территории общей площадью 5,31 га
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На территории Николаевской области с начала текущего года зарегистрировано 128 пожаров в природных экосистемах (в 2020 году — 155) на общей площади 42 га (по сравнению с 2020 — уменьшение площади на 17,4%).

В подавляющем большинстве причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и поджог.

В течение суток, 28 марта, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили 8 пожаров сухостоя. Горели: сухая трава и камыш на открытых территориях пгт Кривое Озеро, с. Михайловка Врадиевского поселкового совета Первомайского района, с. Раковое Вознесенской ОТГ, с. Кумары Каменномостовской ОТГ и г. Первомайск Первомайского района области, а также в г. Николаеве (3 пожара) на общей площади 5,31 га. Причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и поджог.

На все случаи было обеспечено оперативное реагирование дежурных караулов государственных пожарно-спасательных частей, в общем работало 10 единиц техники и 38 человек ГСЧС.

Спасатели Николаевщины обращают внимание граждан на то, что 17 марта в Украине вступил в силу закон, запрещающий арендаторам сжигать остатки растений.

Обеспечение пожарной безопасности возлагается на:

  • владельца земельного участка и другого объекта недвижимого имущества;
  • нанимателей (арендаторов) земельного участка и другого объекта недвижимого имущества, если это предусмотрено договором аренды;
  • руководителя (руководителей) предприятия.
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Изменения предусмотрены Законом № 1259-IX по усилению защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий.

Установлена ​​обязанность землепользователей:

  • не допускать выжигание сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, установленного Минприроды;
  • обкашивать (с уборкой скошенного) и оборивать земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитных лесных полос, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.
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Лица, виновные в поджиге сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, который установило Минприроды, в прибрежных защитных полосах и на островах, несут ответственность за нарушение водного законодательства.

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Татьяна Корбун

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