За прошедшие сутки в Украине:
- заболели 2462 человека, из них 172 ребенка и 73 медработника;
- госпитализированы 360 человек;
- 33 летальных случая;
- выздоровели 650 человек
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Тернопольской (352, в т.ч. г. Тернополь — 158), Харьковской (269, в т.ч. г. Харьков — 208), Одесской (205, в т.ч. г. Одесса — 56), г. Киев (168), Львовской (143, в т. ч. г. Львов — 83) Ивано-Франковской (142, в т.ч. г. Ивано-Франковск — 40) областях.
За прошедшую неделю было выявлено 18 720 подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы 2 920 человек.
За все время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 2 114 зараженных COVID-19; из них 1 246 — в Николаеве, в том числе 50 за последние сутки.