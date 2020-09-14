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Главная страница » Blog » Минздрав » За последние сутки в Украине зарегистрировали более 2 тысячи больных с COVID-19, из них 50 – в Николаеве

За последние сутки в Украине зарегистрировали более 2 тысячи больных с COVID-19, из них 50 — в Николаеве

За последние сутки в Украине зарегистрировали более 2 тысячи больных с COVID-19, из них 50 — в Николаеве
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За прошедшие сутки в Украине:

  • заболели 2462 человека, из них 172 ребенка и 73 медработника;
  • госпитализированы 360 человек;
  • 33 летальных случая;
  • выздоровели 650 человек

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Тернопольской (352, в т.ч. г. Тернополь — 158), Харьковской (269, в т.ч. г. Харьков — 208), Одесской (205, в т.ч. г. Одесса — 56), г. Киев (168), Львовской (143, в т. ч. г. Львов — 83) Ивано-Франковской (142, в т.ч. г. Ивано-Франковск — 40) областях.

За прошедшую неделю было выявлено 18 720 подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы 2 920 человек.

За все время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 2 114 зараженных COVID-19; из них 1 246 — в Николаеве, в том числе 50 за последние сутки.

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Алина Сидорова

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