За прошедшие сутки в Украине:

заболели 2462 человека, из них 172 ребенка и 73 медработника;

заболели 2462 человека, из них 172 ребенка и 73 медработника; госпитализированы 360 человек;

госпитализированы 360 человек; 33 летальных случая;

33 летальных случая; выздоровели 650 человек

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Тернопольской (352, в т.ч. г. Тернополь — 158), Харьковской (269, в т.ч. г. Харьков — 208), Одесской (205, в т.ч. г. Одесса — 56), г. Киев (168), Львовской (143, в т. ч. г. Львов — 83) Ивано-Франковской (142, в т.ч. г. Ивано-Франковск — 40) областях.

За прошедшую неделю было выявлено 18 720 подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы 2 920 человек.

За все время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 2 114 зараженных COVID-19; из них 1 246 — в Николаеве, в том числе 50 за последние сутки.