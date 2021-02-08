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Главная страница » Blog » Минздрав » За прошедшую неделю были госпитализированы более 3 тысяч жителей Николаевщины – статистика медпомощи

За прошедшую неделю были госпитализированы более 3 тысяч жителей Николаевщины — статистика медпомощи

За прошедшую неделю были госпитализированы более 3 тысяч жителей Николаевщины — статистика медпомощи
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На прошлой неделе, с 1 по 7.02.2021, в Николаевской области на первичном уровне получили медицинскую помощь в амбулаториях общей практики семейной медицины 11237 человек, в центрах первичной медико-санитарной помощи — 31966, поликлинических отделениях / поликлиниках — 22124. Такую статистику предоставления медицинской помощи населению области опубликовала Николаевская ОГА.

Отмечается, что за это время были госпитализированы 2565 взрослых и 586 детей.

В ходе участковой работы осуществлены 1185 визитов семейных врачей и других специалистов на дом.

В отделение интенсивной терапии (реанимации) госпитализированы 279 больных, выписаны 208 человек.

Также отмечено, что за прошедшую неделю 246 николаевцев сдали кровь в областной станции переливания крови, из них 44 — стали донорами впервые. За этот период заготовлено 147,6 л цельной донорской крови.

Кроме того, оказана медицинская помощь в учреждениях здравоохранения Николаевской области 48 участникам АТО. Стационарную помощь получили 27 человек, амбулаторную — 16 человек.

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Людмила Александрова

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