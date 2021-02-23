В Вознесенское районное управления полиции обратилась 34-летняя жительница пгт. Веселиново, мать троих малолетних дочерей, с заявлением о том, что ее муж совершает физическое растление относительно ее малолетних детей. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

По словам заявительницы, она стала свидетелем того, как ее 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Позже ей стало известно, что он совершал аналогичные действия относительно двух других несовершеннолетних дочерей заявительницы, 13 и 9 лет.

Мужчине следователи Вознесенского районного управления сообщили о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 УК, санкция предусматривает лишением свободы на срок до 8 лет. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.