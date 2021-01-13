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Главная страница » Blog » Криминал » За сутки мошенники обманули николаевцев на 100 тыс грн

За сутки мошенники обманули николаевцев на 100 тыс грн

За сутки мошенники обманули николаевцев на 100 тыс грн
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12 января в полицию Ингульского района поступило два заявления от жительниц Николаева о совершении в отношении них мошеннических действий.

Одна женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка, под предлогом проведения верификации мошенническим путем завладел ее деньгами в сумме 50 тыс. гривен. Средства потерпевшая перечислила собственноручно со своей банковской карты на свой мобильный номер, однако, как оказалось позже, деньги женщина перевела мошенникам.

Другая жертва мошенничества — пенсионерка, которая рассказала правоохранителям, что к ней пришла неизвестная женщина и, представившись работником Пенсионного фонда, под предлогом замены старых купюр на новые завладела ее 40 тысячами гривен.

Следователи Ингульского отдела полиции по указанным фактам начали уголовные производства по ч. 1 ст. 190 УК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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Татьяна Корбун

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