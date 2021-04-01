Сегодня Четверг, 1 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2021 01 18 ukrpochta 600x400 - Кабинет министров утвердил новый тариф на доставку пенсий

Кабинет министров утвердил новый тариф на доставку пенсий «Укрпочтой»

2020 06 18 closed 600x400 - За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

Road forest trees mountains 1920x1200 600x400 - В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов

В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов

pidozra vory y zakone 010421 600x400 - Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

Во второй раз в Украине «вору в законе» сообщили о подозрении

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина

2020 06 18 closed - За сутки на Николаевщине зафиксировали десятки нарушений карантина
0

За прошедшие сутки в Николаевской области рабочие группы провели 178 проверок, а именно: 147 продовольственных и непродовольственных магазинов, 22 заведений общественного питания, на 4 продовольственных рынках, в 3 детсадах и 2 школах. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок на 29 объектах зафиксировали нарушения, о чем выписали 29 протоколов и выдали 2 предписания.

Напомним, что рабочие группы созданы с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., для проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими правил карантина. На территории Николаевщины работают 29 таких групп.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области восстановят 55 дорожных объектов
Next post Кабинет министров утвердил новый тариф на доставку пенсий "Укрпочтой"

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий