За прошедшие сутки в Николаевской области рабочие группы провели 178 проверок, а именно: 147 продовольственных и непродовольственных магазинов, 22 заведений общественного питания, на 4 продовольственных рынках, в 3 детсадах и 2 школах. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

По результатам проверок на 29 объектах зафиксировали нарушения, о чем выписали 29 протоколов и выдали 2 предписания.

Напомним, что рабочие группы созданы с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.д., для проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими правил карантина. На территории Николаевщины работают 29 таких групп.