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Главная страница » Blog » Главная » За сутки у более чем 11 тыс. украинцев подтвердили COVID-19

За сутки у более чем 11 тыс. украинцев подтвердили COVID-19

За сутки у более чем 11 тыс. украинцев подтвердили COVID-19
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 11 057 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

В Николаевской области за минувшие сутки зарегистрировано 275 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 188 — в Николаеве.

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Алина Сидорова

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