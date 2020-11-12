По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 11 057 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

В Николаевской области за минувшие сутки зарегистрировано 275 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них 188 — в Николаеве.