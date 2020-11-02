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Главная страница » Blog » Минздрав » За сутки в Украине зафиксировано 6754 случаев COVID-19

За сутки в Украине зафиксировано 6754 случаев COVID-19

За сутки в Украине зафиксировано 6754 случаев COVID-19
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 (из них детей — 271, медработников — 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки:

  • госпитализирован — 801 человек;
  • летальных исходов — 69;
  • выздоровели — 2327 человек;
  • осуществлено тестирований — 36587 (методом ПЦР — 31662, методом ИФА — 4925).

За все время пандемии в Украине

  • заболело — 402 194 человека;
  • выздоровели — 163 768 человек;
  • летальных исходов — 7375;
  • проведения ПЦР-тестов — 3344211.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

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Елена Кораб

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