За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 (из них детей — 271, медработников — 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За последние сутки:
- госпитализирован — 801 человек;
- летальных исходов — 69;
- выздоровели — 2327 человек;
- осуществлено тестирований — 36587 (методом ПЦР — 31662, методом ИФА — 4925).
За все время пандемии в Украине
- заболело — 402 194 человека;
- выздоровели — 163 768 человек;
- летальных исходов — 7375;
- проведения ПЦР-тестов — 3344211.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.