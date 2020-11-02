За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 (из них детей — 271, медработников — 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки:

госпитализирован — 801 человек;

летальных исходов — 69;

выздоровели — 2327 человек;

осуществлено тестирований — 36587 (методом ПЦР — 31662, методом ИФА — 4925).

За все время пандемии в Украине

заболело — 402 194 человека;

выздоровели — 163 768 человек;

летальных исходов — 7375;

проведения ПЦР-тестов — 3344211.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.