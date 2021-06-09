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Главная страница » Blog » Криминал » За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел

За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел

vlcsnap 2021 06 09 15h51m07s612 - За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел
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За три месяца работы, с марта по май 2021 года, следователи отдела ГБР в Николаеве расследовали 2 758 уголовных производств. Большое количество было закрыто за отсутствием состава преступления, 415 остаются в активной стадии и 63 обвинительных акты по фактам коррупции и махинаций с бюджетом были направлены в суд. Об этом рассказал директор территориального управления государственного бюро расследований во время пресс-конференции.

сюжет ТРК Сатурн

Общаясь с журналистами Дмитрий Титор также прокомментировал уголовные производства, которые всколыхнули общественность. В частности дело екс-следователя, который украл из сейфа деньги, 65 000 гривен и более 10 000 долларов, которые были вещественными доказательствами.

vlcsnap 2021 06 09 15h50m14s531 1024x576 - За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел
Дмитрий Титор
В настоящее время ему сообщили о подозрении и избрали мера пресечения в виде домашнего ареста. Лицо признало свою вину, сотрудничает с нашими следователями и предоставляет показания в отношении себя. Я думаю, что в ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Также, рассказал Титор, в конце мая завершилось расследование производства по делу бухгалтера и кассира полиции, организовавших сделки с взятками и завышенными премиями.

Они за взятки безосновательно начисляли премии определенным работникам полиции. Этот факт был задокументирован, преступная деятельность была прекращена, уже обвинительный акт направлен в суд, будет происходить судебное разбирательство.

Во время беседы с журналистами зашла речь и о военнослужащем и спасателе, которые распространяли наркотики на территории Николаевской области.

Во время обыска у них было изъято более 1 кг наркотических средств и психотропных веществ. Пока досудебное расследование продолжается, все подробности я сообщить не могу, но, думаю, что в ближайшее время мы отрапортуем перед обществом и о результатах расследования этого уголовного производства.

Стоит сказать, что комментируя уголовные производства, Дмитрий Титор не вдавался в подробности, аргументируя это тайной следствия.

ГБР занимается занимается расследованием преступлений, совершающие чиновники, правоохранители и военными, прежде всего связанных с коррупцией и бюджетом. Поэтому, если гражданам стало известно о таких фактах, их призывают обращаться к следственных отделов территориального управления.

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Алина Сидорова

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