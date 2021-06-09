За три месяца работы, с марта по май 2021 года, следователи отдела ГБР в Николаеве расследовали 2 758 уголовных производств. Большое количество было закрыто за отсутствием состава преступления, 415 остаются в активной стадии и 63 обвинительных акты по фактам коррупции и махинаций с бюджетом были направлены в суд. Об этом рассказал директор территориального управления государственного бюро расследований во время пресс-конференции.
Общаясь с журналистами Дмитрий Титор также прокомментировал уголовные производства, которые всколыхнули общественность. В частности дело екс-следователя, который украл из сейфа деньги, 65 000 гривен и более 10 000 долларов, которые были вещественными доказательствами.
Также, рассказал Титор, в конце мая завершилось расследование производства по делу бухгалтера и кассира полиции, организовавших сделки с взятками и завышенными премиями.
Во время беседы с журналистами зашла речь и о военнослужащем и спасателе, которые распространяли наркотики на территории Николаевской области.
Стоит сказать, что комментируя уголовные производства, Дмитрий Титор не вдавался в подробности, аргументируя это тайной следствия.
ГБР занимается занимается расследованием преступлений, совершающие чиновники, правоохранители и военными, прежде всего связанных с коррупцией и бюджетом. Поэтому, если гражданам стало известно о таких фактах, их призывают обращаться к следственных отделов территориального управления.
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