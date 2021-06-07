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Главная страница » Blog » Криминал » За убийство бездомного полицейские задержали жителя Николаева

За убийство бездомного полицейские задержали жителя Николаева

vbuvstvo1 - За убийство бездомного полицейские задержали жителя Николаева
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6 июня около 22:45 сотрудники полиции охраны сообщили в участок, что во время патрулирования к ним обратился мужчина и признался в убийстве. Об этом сообщили в ГУНП.

На место прибыла следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, который, осмотрев тело, обнаружил многочисленные травмы.

Полицейские выяснили, что в тот вечер злоумышленник в компании бездомных выпивал у дома на проспекте Мира. В компании возник конфликт, в ходе которого николаевец начал бить, а потом душить одного из мужчин.

Правоохранители причастного к совершению преступления 25-летнего ранее судимого за ограбление злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», и назначат меру пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Алина Сидорова

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