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Главная страница » Blog » Криминал » За убийство семьи фермера виновник получил пожизненный срок

За убийство семьи фермера виновник получил пожизненный срок

За убийство семьи фермера виновник получил пожизненный срок
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В понедельник, 16 ноября, Жовтневым районным судом 44-летний житель с. Висунск Березнеговатского района признан виновным в совершении разбойного нападения и умышленного убийства семьи фермера (п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УК Украины) и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Жестокое убийство произошло в мае прошлого года в с. Висунск Березнеговатского района. Местный житель пришел к 71-летнему председателя фермерского хозяйства, у которого ранее работал бухгалтером и в 2013 году был уволен за махинации с деньгами. Желая завладеть имуществом, нанес фермеру и его 64-летней жене многочисленные удары ножом и неустановленным предметом в различные части тела, в результате чего они скончались на месте происшествия. После убийства злоумышленник украл мобильный телефон, ювелирные изделия и документы.

Свою вину обвиняемый не признал.

В суде его вина в совершении жестокого убийства была полностью доказана. Приговор — пожизненное лишение свободы.

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Алина Сидорова

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