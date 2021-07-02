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Главная страница » Blog » Криминал » За убийство жителя Херсонской области николаевские правоохранители задержали его товарища

За убийство жителя Херсонской области николаевские правоохранители задержали его товарища

2020 07 20 burglary - За убийство жителя Херсонской области николаевские правоохранители задержали его товарища
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Сообщение об убийстве поступило в Баштанский районный отдел полиции 1 июля. Об этом информирует ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции. Эксперт, осмотрев 39-летнего мужчину, обнаружил ножевое ранение плеча. Тело умершего было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Принятыми оперативными мерами полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний товарищ пострадавшего. Следователи по согласованию с прокуратурой задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как выяснили полицейские, мужчины являются жителями Херсонской области и приехали отдохнуть в дачный дом потерпевшего, вместе употребляли алкоголь и в дальнейшем между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес ножом удар оппоненту. После чего скрылся.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается следствие.

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Алина Сидорова

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