Главным управлением ГНС в Николаевской области постоянно уделяется внимание обеспечению контроля за полнотой начисления и уплаты в бюджет рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Так, в первом полугодии 2020 году в местные бюджеты области мобилизовано 24,9 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Рентной платы за специальное использование воды в местные бюджеты обеспечено 19,1млн грн, рентной платы за пользование недрами — 5,7 млн грн, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов — 120,9 тыс. гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.