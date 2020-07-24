Сегодня Пятница, 24 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Транспортная стратегия: в Николаеве построят объездную дорогу и тоннель под железной дорогой

Транспортная стратегия: в Николаеве построят объездную дорогу и тоннель под железной дорогой

Городской совет принял программу обращения с бездомными животными

Городской совет принял программу обращения с бездомными животными

Еще один пожар произошел в Балабановском лесу

Еще один пожар произошел в Балабановском лесу

Арт-терапия против коронавируса — художественные работы больших и маленьких николаевцев

Арт-терапия против коронавируса — художественные работы больших и маленьких николаевцев

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » За воду, недра и лесные ресурсы в местную казну Николаевщины поступило 25 млн гривен рентной платы

За воду, недра и лесные ресурсы в местную казну Николаевщины поступило 25 млн гривен рентной платы

За воду, недра и лесные ресурсы в местную казну Николаевщины поступило 25 млн гривен рентной платы
0

Главным управлением ГНС в Николаевской области постоянно уделяется внимание обеспечению контроля за полнотой начисления и уплаты в бюджет рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Так, в первом полугодии 2020 году в местные бюджеты области мобилизовано 24,9 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Рентной платы за специальное использование воды в местные бюджеты обеспечено 19,1млн грн, рентной платы за пользование недрами — 5,7 млн грн, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов — 120,9 тыс. гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине за прошедшие сутки выявили 972 новых случая COVID-19
Next post В Николаевской области выявлено 5 новых случаев COVID-19

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями