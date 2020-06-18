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Заболеваемость COVID-19 в течении месяца возросла в Украине на 80%

Заболеваемость COVID-19 в течении месяца возросла в Украине на 80%
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На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,9%.

tablica 1024x768 - Заболеваемость COVID-19 в течении месяца возросла в Украине на 80%

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдими составил + 4,7%.

Напомним, по состоянию на 18 июня, 966 человек умерли. Из них:

78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% — сахарный диабет

13,1% — заболевания легких;

10,5% — заболевания почек

8,2% — новообразования

6,4% — неврологические заболевания;

5,3% — заболевания печени

11,5% — другие виды заболеваний.

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Елена Кораб

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