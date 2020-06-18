На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности — 2,9%.
Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдими составил + 4,7%.
Напомним, по состоянию на 18 июня, 966 человек умерли. Из них:
78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;
21,7% — сахарный диабет
13,1% — заболевания легких;
10,5% — заболевания почек
8,2% — новообразования
6,4% — неврологические заболевания;
5,3% — заболевания печени
11,5% — другие виды заболеваний.