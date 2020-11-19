Заключенный из Николаевского СИЗО в интернете размещал объявления о продаже автомобилей, с потенциальных покупателей требовал деньги за якобы доставку, а, получая, исчезал.

О предприимчивом заключенном сообщили в полиции.

Мужчина успел «вытянуть» из пострадавших почти 80 000 гривен. Оперативники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области разоблачили онлайн-мошенника.

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Злоумышленник, используя легальные интернет-площадки и создавая фейковые аккаунты, размещал объявления о продаже несуществующих автомобилей по значительно заниженным ценам. Под предлогом доставки авто к месту встречи с покупателем, мошенник требовал перевода на счет его мобильного телефона средств якобы на бензин, и таким образом овладевал деньгами доверчивых граждан.

В ходе проведенных совместных с работниками СИЗО мероприятий у злоумышленника изъяли мобильный телефон и сим-карты. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Уже установлены лица, которые пострадали от преступных действий мошенника, общая сумма нанесенного им ущерба составляет почти 80 000 гривен. Устанавливаются другие пострадавшие.

По ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество» преступнику светит лишения свободы на срок до 3 лет.

