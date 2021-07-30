В Украине в 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» стартует новый проект, который предусматривает масштабное обновление областных больниц в каждой области. Сейчас по нему разрабатывается проектно-сметная документация.
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Децентрализация», передает Николаевская ОГА.
Он рассказал, что больницы будут оборудованы современной техникой и даже, при необходимости, вертолетными площадками.
Тимошенко напомнил, что с момента старта «Большого строительства» в 2020 году медицинская инфраструктура Украины уже претерпела значительные изменения. Так, сделано уже 118 новых приемных отделений в больницах, достраивается еще 83. Общая готовность работ достигла 99%.
Кроме этого, в 36 больницах происходят реконструкции различного масштаба. Так же прошли работы по строительству и восстановлению 449 медицинских амбулаторий.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине стартует президентская программа «Здоровая Украина», которая нацелена на комплексную популяризацию здорового образа жизни.
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