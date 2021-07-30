В Украине в 2022 году в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» стартует новый проект, который предусматривает масштабное обновление областных больниц в каждой области. Сейчас по нему разрабатывается проектно-сметная документация.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Децентрализация», передает Николаевская ОГА.

Наша конкретная задача: в каждой области реконструировать все отделения, корпуса всех областных больниц — одной детской, одной взрослой в каждом областном центре. Это действительно большой проект. Ведь, кроме того, что мы будем реконструировать фасады, само здание, мы будем покупать новую технику и достраивать то, что необходимо в этих областных больницах, — пояснил Тимошенко.

Он рассказал, что больницы будут оборудованы современной техникой и даже, при необходимости, вертолетными площадками.

Для этого проекта сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и все строительство начинается в 2022 году, — отметил заместитель председателя ОП. Ориентировочная стоимость проекта — 20 млрд гривен из государственного бюджета.

Тимошенко напомнил, что с момента старта «Большого строительства» в 2020 году медицинская инфраструктура Украины уже претерпела значительные изменения. Так, сделано уже 118 новых приемных отделений в больницах, достраивается еще 83. Общая готовность работ достигла 99%.

Это мы не говорим о достройке, фактически сейчас они вводятся юридически в эксплуатацию и начинают уже работать. То есть осталось 1% достроить. Я думаю, мы сделаем эту задачу за один или два месяца, — добавил Тимошенко.

Кроме этого, в 36 больницах происходят реконструкции различного масштаба. Так же прошли работы по строительству и восстановлению 449 медицинских амбулаторий.

В этом году мы завершаем работы еще по 151 амбулатории. Это именно та медицинская инфраструктура, которая проходит в селах, в маленьких ОТГ и так далее, чтобы у людей был доступ к медицине в том месте, где они проживают, — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине стартует президентская программа «Здоровая Украина», которая нацелена на комплексную популяризацию здорового образа жизни.