Сегодня Понедельник, 1 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Николаевские спортсмены стали призерами чемпионата Украины по спортивным танцам на колясках

Николаевские спортсмены стали призерами чемпионата Украины по спортивным танцам на колясках

Администрацию Ингульского района возглавила Анна Ременникова

Администрацию Ингульского района возглавила Анна Ременникова

Какую оценочную стоимость земельного участка, который получают в подарок (наследство), следует применять при расчете НДФЛ

Какую оценочную стоимость земельного участка, который получают в подарок (наследство), следует применять при расчете НДФЛ

С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”

С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Технологии » Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении “Дія”: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает
0

В приложении «Дія» можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете.

Об этом говорится на сайте приложения.

dia covid 0 1024x743 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

Для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

dia covid 1 1024x616 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

В пресс-службе приложения отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.

Инструкция записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении «Дія»
dia covid 2 1024x611 - Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении

Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.

Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что пользователь сможет выбрать удобную дату, время и пункт прививки. Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в «Дія».

Инструкция записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 на портале «Дія»

Также записаться на вакцинацию можно через национальный контакт-центр МОЗ:

  • Позвоните по номеру 0800 60 20 19.
  • Укажите оператору свои данные (необходимо указать РНОКПП или серию и номер паспорта).
  • Выберите город, в котором вы хотите вакцинироваться.
  • Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.
    ﻿

Государством дорожной картой по вакцинации от COVID-19 предусмотрена такая последовательность вакцинации учитывая чрезвычайно высокий риск инфицирования и развитие коронавирусной болезни определенных целевых групп:

На первом этапе медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС.

Во втором этапе — медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.

В третьем этапе — люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.

В четвертом этапе — люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанных целевых групп, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Данная программа реализуется благодаря Программе EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве больше тысячи инвалидов не могут получить свидетельства – в городе полгода нет бланков
Next post С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении «Дія»: как это работает

Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров