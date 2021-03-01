В приложении «Дія» можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете.

Об этом говорится на сайте приложения.

Для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

В пресс-службе приложения отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.

Инструкция записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении «Дія»

Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.

Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что пользователь сможет выбрать удобную дату, время и пункт прививки. Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в «Дія».

Инструкция записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 на портале «Дія»

Также записаться на вакцинацию можно через национальный контакт-центр МОЗ:

Позвоните по номеру 0800 60 20 19.

Позвоните по номеру 0800 60 20 19. Укажите оператору свои данные (необходимо указать РНОКПП или серию и номер паспорта).

Укажите оператору свои данные (необходимо указать РНОКПП или серию и номер паспорта). Выберите город, в котором вы хотите вакцинироваться.

Выберите город, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

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Государством дорожной картой по вакцинации от COVID-19 предусмотрена такая последовательность вакцинации учитывая чрезвычайно высокий риск инфицирования и развитие коронавирусной болезни определенных целевых групп:

На первом этапе медицинские работники, работающие с пациентами с COVID-19, работники учреждений для пожилых людей, военнослужащие в ООС.

Во втором этапе — медицинские работники, пожилые люди 80+ и социальные работники.

В третьем этапе — люди в возрасте от 65 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, учителя и работники сферы образования.

В четвертом этапе — люди в возрасте от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанных целевых групп, смогут вакцинироваться на пятом этапе.

Данная программа реализуется благодаря Программе EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.