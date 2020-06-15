Участникам пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены деньги из-за невозможности его проведения в учебных заведениях.

Минобразования утвердило новый график ВНО-2020

Такое поручение Правительства дал Президент Владимир Зеленский 13 июня 2020, сообщают на сайте МОН.

Пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Николаевские школьники и учителя рассказали о трудностях дистанционного обучения

Подробная информация о возврате денег будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

Проведение ВНО под вопросом: все будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня