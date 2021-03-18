С 1 февраля на НГЗ увеличен фонд оплаты труда на 19%.

Вопрос о заработной плате постоянно находится в центре внимания у руководства завода. На предприятии делают все возможное, чтобы сотрудники получали за свой труд достойное вознаграждение.

На протяжении последних пяти лет средняя заработная плата сотрудников НГЗ увеличилась более чем в два раза, о чем свидетельствуют итоговые показатели анализа социальной составляющей деятельности предприятия по результатам 2020 года. Этот год – не исключение. Работников ждет новое повышение окладов.

– Прошлый год был у нас не только годом испытаний, но и годом новых идей и достижений, – отметила и. о. директора по персоналу НГЗ Лина Бондарчук. – Завод хорошо, достойно отработал, выполнив все взятые на себя обязательства, поэтому Компанией было принято решение о выделении дополнительных средств и повышении заработной платы. В феврале 2021 года заработная плата рабочим увеличена до 25%, производственной категории РСС (руководитель, специалист, служащий) – до 20%, персоналу заводоуправления и непромышленных подразделений будет увеличена с 1 мая текущего года – до 10%. Таким образом, на заводе не словом, а делом подтверждают, что люди – главная ценность предприятия.

Также среди дополнительных мер социальной поддержки трудовых коллективов – выплата премий в размере 100% от расчетной заработной платы в конце года.

– Программа выплаты премий по итогам года действует на предприятии уже третий год, – говорит Лина Германовна. – Когда она стартовала в 2017 году, годовая премия была выплачена в размере от 10% до 30% средней заработной платы. И уже в 2020-м выплата премии рабочим составила 100% от средней заработной платы. В апреле 2021-го планируется выплата премии по итогам 2020 года в таком же размере: 100% – руководителям, профессионалам, специалистам и служащим предприятия.

НГЗ – один из крупнейших, а также наиболее привлекательных индустриальных работодателей Николаевского региона. Темпы роста заработной платы сотрудников завода опережают показатели инфляции. Рост средней заработной платы сотрудников НГЗ существенно опережает инфляцию.

2016 2017 2018 2019 2020 Увеличение зарплат* 10,3% 23% 13,1% 16,8% 11,8% Индекс потребительских цен** 12,36% 13,67% 9,78% 4,1% 5%

* – в процентах год к году

** – в процентах год к году по данным Государственной службы статистики Украины

– Николаевский глиноземный завод – один из немногих индустриальных гигантов региона и страны, который даже в кризисный период сохранил активную производственную деятельность, а также демонстрирует повышение объемов производства, – рассказывает Лина Бондарчук. – Это позволяет НГЗ предложить для более 1300 своих сотрудников прозрачные и стабильные финансовые условия. Благодаря этому НГЗ является одним из наиболее привлекательных работодателей, как в Николаевской области, так и в индустриальном производственном секторе. Об этом свидетельствует высокий интерес со стороны молодежи к работе в промышленности на НГЗ: четыре профориентационные программы завода собрали сотни слушателей, среди которых – наши будущие коллеги. Также молодежь с большим интересом принимает участие в экскурсиях на предприятие.

Предприятие на протяжении 2020 года, помимо создания привлекательных условий оплаты труда, направило на финансирование так называемого «социального пакета» для своих действующих и бывших сотрудников около 22,6 млн грн. Из них свыше 12 млн грн. – дотации сотрудникам на оплату питания, 5,3 млн грн. – на обеспечение проезда с/на работу. Профсоюзный комитет завода ежегодно получает от НГЗ на обеспечение деятельности и помощи сотрудникам фиксированную сумму в размере 0,5% от годового размера фонда оплаты труда, что по итогам 2020 года составило 1,63 млн грн.

Сотрудники НГЗ, выходящие на пенсию, получают единоразовую материальную помощь. За 2020 год НГЗ выплатил свыше 1,53 млн гривен 28-ми таким заводчанам.

– НГЗ бережно хранит многолетнюю традицию поддержки своих ветеранов. НГБФ «Ветеран» в прошлом году получил от завода около 2 млн грн. для оказания материальной помощи неработающим пенсионерам НГЗ. В сложный период пандемии коронавируса завод дополнительно закупил и организовал адресную доставку более двух тысяч продовольственных наборов для пенсионеров фонда «Ветеран» старше 70 лет, инвалидов войны и общего заболевания на сумму более 1,2 млн грн., – подытожила Лина Бондарчук.