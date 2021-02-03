В четверг, 4 февраля с 8:00 утра на Варваровском мосту запланированы ремонтные работ по устранению аварийных ям! В связи с этим будет усложнено движение. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Движение мостовым переходом будет осуществляться в реверсивном режиме. Поток транспорта будут регулировать дорожники с помощью рации.

«Предполагается, что проезд транспортных средств на мосту будет сложным. Учтите эту информацию, планируя завтрашнюю поездку. Чтобы успеть на работу или по делам, выезжайте заранее, чтобы не попасть в пробку!», — сказано в сообщении.