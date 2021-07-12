С 13 июля по заданию Службы автомобильных дорог в Николаевской области подрядная организация «Автострада» начнет перебазирование техники и выполнение ремонтных работ на проспекте Героев Украины, которые будут реализовываться благодаря программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», информирует Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Ориентировочная последовательность выполнения работ от Ингульского моста до Терновского «кольца» выглядит так:
- Фрезерование покрытия по правой полосе движения;
- Устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона по правой полосе движения;
- Фрезерование покрытия по левой полосе движения;
- Устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона по левой полосе движения;
- Устройство верхнего слоя ЩМА по правой полосе движения;
- Устройство верхнего слоя ЩМА по левой полосе движения.
Отметим, что при выполнении работ, в будни движение транспорта будет осуществляться по одной полосе движения. Также по проспекту будет полностью остановлено движение троллейбусов. Изменения коснутся и движения городского маршрута № 13.
Ориентировочный срок выполнения работ — с 13 июля по 5 августа 2021 года. Работы будут проводиться круглосуточно.
Водителям стоит учесть информацию, планируя маршруты передвижения по городу.
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