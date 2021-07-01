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Зеленский подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам

2020 06 09 ze - Зеленский подписал закон о повышении пенсий чернобыльцам
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины« О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы » по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» № 1584-их, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности — 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью — 3700 гривен.

Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

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