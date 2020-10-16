Одним из вопросов, который Президент Украины Владимир Зеленский предложил задать на общенациональном опросе 25 октября 2020 касается легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом сообщают на сайте Офиса Президента.

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В течение 2010-х годов во многих цивилизованных странах была существенно пересмотрена государственная политика по каннабису, в частности его медицинской формы. В результате на сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом «каннабис — это лекарство», но на территории нашей страны это полностью нелегально. Однако общественная дискуссия по каннабису происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор.

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Констатируем однако, что политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопли без наркотического эффекта могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов. Также применение медицинской марихуаны в государствах, это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, возвращается домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинский нуждаются именно таких препаратов. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни.

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Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективна государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют.

Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский предложил следующее четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли в тяжелых больных?». Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелый системный боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.

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Напоминаем, что инициированное Главой государства опроса не тождественно референдума. Голосование не будет прямых юридических последствий. Но политический вес ясно выраженной воли народа является безусловной. Политики не смогут ее игнорировать. У каждого украинском 25 октября 2020 есть возможность высказаться по предложенным Президентом вопросов. Использование этой и других форм народовластия станет началом совершенно новых отношений между обществом, политиками и государством.