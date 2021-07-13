Преимущественное право на выкуп земли арендатором было в украинском законодательстве и раньше — в Законе Украины «Об аренде земли» и Гражданском кодексе.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Роман Лещенко сообщил, что для того, чтобы минимизировать риски реализации этого права после старта земельной реформы, владельцам и арендаторам следует знать, что:

Преимущественное право может быть только у арендатора. Те, кто пользуются землей на основании договора эмфитевзиса или иного договора, не имеют такого права. Преимущественное право можно реализовать только если участок продается. Если она отчуждается дарованием, внесением в уставной капитал или другим способом, преимущественного права у арендатора нет. Владелец должен зарегистрировать у нотариуса намерение продать участок не позднее чем за 2 месяца до дня заключения договора купли-продажи земли. Однако, даже без регистрации намерения арендатор сам может сообщить владельцу о том, что намерен выкупить его участок. После регистрации намерения владельца продать, нотариус обязан письменно уведомить об этом арендатора. Арендатор может в первую очередь купить участок, если выплатит цену, по которой она продается. То есть, владелец может продать участок другому покупателю, а не арендатору, только дороже цены, предложенной арендатору. Для реализации преимущественного права арендатор и владелец должны появиться у нотариуса в дату и время, предназначенные для заключения договора. Если арендатор не появится к нотариусу вовремя, будет считаться, что он отказался от своего преимущественного права.

Вместе с тем, я призываю владельцев участков не спешить распоряжаться ими. Земля — ​​это наиболее ценный ресурс, который постоянно будет увеличиваться в капитализации — расти цена не только стоимости, но и за ее аренду, — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины.