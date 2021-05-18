Плата за землю является одним из весомых источников наполнения местных бюджетов Николаевщины.

По словам и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, налоговой службой Николаевщины уделяется значительное внимание эффективному администрированию земельного налога и арендной платы за землю, проводится активная работа относительно проведения сверок с землевладельцами, землепользователями, арендаторами относительно имеющейся площади земельных участков и использования льгот.

В результате этой работы, в январе — апреле 2021 года уплачено в местные бюджеты земельный налог и арендную плату за землю на сумму 229,7 млн гривен. Главное управление ГНС в Николаевской области