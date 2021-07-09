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«Жемчужины Юга»: в Николаеве прошел ХІІІ Областной авторский конкурс художественного творчества среди людей с инвалидностью

vlcsnap 2021 07 09 13h30m45s694 - «Жемчужины Юга»: в Николаеве прошел ХІІІ Областной авторский конкурс художественного творчества среди людей с инвалидностью
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В Николаеве прошел ХІІІ Областной авторский конкурс художественного творчества среди людей с инвалидностью «Жемчужины Юга». Как говорит председатель Николаевской областной организации союза лиц с инвалидностью Ольга Степаненко, конкурс уже приобрел такие масштабы, что его пришлось переформатировать в фестиваль. В этом году его разделили на две части: на выставку, где все желающие могли увидеть изделия декоративно-прикладного искусства и демонстрацию талантов по пению и чтению прозы или стихотворных произведений собственного сочинения.

сюжет ТРК Сатурн
Областной авторский конкурс художественного творчества среди людей с инвалидностью «Жемчужины Юга», — подчеркивает Ольга Степаненко, — это мероприятие, которое способствует социальной адаптации, творческому развитию и поднимает гражданский дух людей с инвалидностью. Каждый из них в течение года готовится к этому конкурсу и с радостью принимает активное участие.

На XIII фестивале, который прошел в русском драмтеатре, участники демонстрировали свои таланты в жанрах авторской песни, поэтического и прозаического произведения и прикладного декоративного искусства. До начала торжеств у гостей была возможность посетить выставку изделий ручной работы: икон, игрушек, украшений расписанных тарелок и других работ от представителей разных общин Николаевщины.

Вторая часть фестиваля проходила непосредственно на сцене русдрама. Участников поздравили заместитель губернатора Александр Трайтли, депутат облсовета Андрей Волков и мэр Александр Сенкевич.

В этом году на фестивале свои таланты продемонстрировали 55 участников — люди с инвалидностью со всей Николаевской области. Все получили дипломы и денежные призы.

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Алина Сидорова

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