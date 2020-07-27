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Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского управления патрульной полиции в Николаевской области. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции в Николаевской области, во время исполнял служебных обязанностей, положил лицом на землю мужчину в наручниках, и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Николаевской области.

ГБР, расположенное в городе Николаеве.

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Елена Кораб

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