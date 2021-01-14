Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что жилищные субсидии, выплаченные физическим лицам на счета, открытые в учреждениях уполномоченных банков, или через выплатные объекты АО «Укрпочта», не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

При этом, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, которые насчитывают физическим лицам жилищные субсидии в виде безвозвратной адресной государственной социальной помощи, выполняют функции налогового агента в части отражения таких выплат в Налоговом расчете по ф.1ДФ под признаком дохода «128».

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разд. IV Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ), в соответствии с п. 162.1 ст. 162 которого плательщиком налога на доходы физических лиц является, в частности, физическое лицо — резидент, которое получает доходы из источника их происхождения в Украине.

Согласно п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 НКУ объектом налогообложения физического лица — резидента есть, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Пунктом 164.2 ст. 164 НКУ установлен перечень доходов, которые включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

При этом, указанные доходы являются объектом налогообложения военным сбором (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ).

Кроме того, конечный перечень доходов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, определен ст. 165 НКУ, к которым, в частности, относится доход в виде суммы государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций (включая денежные компенсации лицам с инвалидностью, на детей с инвалидностью при реализации индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью, суммы помощи по беременности и родам), вознаграждений и страховых выплат, которые получает плательщик налога из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования и в форме финансовой помощи лицам с инвалидностью из Фонда социальной защиты инвалидов по закону (п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 НКУ).

Подпунктом 1.7 п. 16 прим. 1 подразд. 10 разд. XX НКУ предусмотрено, что освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются налогом за нулевой ставкой).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848 с изменениями и дополнениями утверждено Положение о порядке назначения жилищных субсидий (далее — Положение №848), которым определен механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Министерством социальной политики Украины для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, условия назначения и порядок предоставления гражданам таких жилищных субсидий.

Пунктом 3 Положения №848 определено, что жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью жителям домохозяйств, которые проживают в жилищных помещениях (домах) и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом.

Назначение жилищных субсидий и контроль за их целевым использованием осуществляются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения (п. 9 Положения № 848).

Выплата жилищных субсидий в денежной наличной форме осуществляется путем перечисления структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения средств на счет гражданина, которому назначена жилищная субсидия, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через выплатные объекты АО «Укрпочта» (п. 115 Положения № 848).

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Главное управление ГНС в Николаевской области