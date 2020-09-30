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Главная страница » Blog » Криминал » Житель Александровки хладнокровно убил свою 80-летнюю бабушку

Житель Александровки хладнокровно убил свою 80-летнюю бабушку

Житель Александровки хладнокровно убил свою 80-летнюю бабушку
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Днем 28 сентября жительница пгт Александровка сообщила в полицию о том, что нашла мертвой свою 80-летнюю соседку.

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Эксперт, приехавший на место происшествия, осмотрел тело погибшей и обнаружил следы избиения. После проведения судебно-медицинской экспертизы установили, что женщину задушили.

Участковый выяснил, что к преступлению причастен внук 80-летней женщины, накануне вечером он приходил к потерпевшей.

Уже в отделе полиции 37-летний мужчина признался, что поссорился с бабушкой. Он несколько раз ударил женщину в лицо и, схватив за шею, задушил. Во время проведения обыска полицейские нашли дома у злоумышленника одежду, в которой он был в тот вечер, с пятнами бурого цвета. Сейчас изъятое направлено на экспертизу.

2020 09 30 ubiystwo1 - Житель Александровки хладнокровно убил свою 80-летнюю бабушку

Мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Алина Сидорова

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