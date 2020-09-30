Днем 28 сентября жительница пгт Александровка сообщила в полицию о том, что нашла мертвой свою 80-летнюю соседку.

Вооруженное нападение на магазин произошло в Николаеве

Эксперт, приехавший на место происшествия, осмотрел тело погибшей и обнаружил следы избиения. После проведения судебно-медицинской экспертизы установили, что женщину задушили.

Участковый выяснил, что к преступлению причастен внук 80-летней женщины, накануне вечером он приходил к потерпевшей.

Уже в отделе полиции 37-летний мужчина признался, что поссорился с бабушкой. Он несколько раз ударил женщину в лицо и, схватив за шею, задушил. Во время проведения обыска полицейские нашли дома у злоумышленника одежду, в которой он был в тот вечер, с пятнами бурого цвета. Сейчас изъятое направлено на экспертизу.

Мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.