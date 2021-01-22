Кровавые разборки с особой жестокостью устроил 36-летний житель Доманевки своему отцу. В ходе конфликта злоумышленник отрезал пенсионеру нос, губы и частично половые органы. После этого пострадавший сумел самостоятельно добраться до соседей, которые вызвали скорую. Об этом вопиющем случае медики сразу сообщили в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и приехали к указанному месту происшествия. Но при попытке полицейских попасть в дом, хозяин открыл по ним стрельбу.

Злоумышленника пришлось брать штурмом. В результате успешной спецоперации он был задержан спецназовцами КОВДа. Мужчина оказался вооруженным «до зубов» и явно заранее готовясь к стрельбе, надел бронежилет.

После задержания мужчина подтвердил, что действительно покалечил отца в ходе конфликта.

Все вооружение, которое было при злоумышленнике, направили на экспертизу. За тяжкие телесные повреждения и посягательство на жизнь правоохранителей, 36-летнему ранее судимому жителю Доманевки грозит пожизненное лишение свободы.