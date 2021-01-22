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Главная страница » Blog » Криминал » Житель Доманевки ножом изуродовал отца – отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом

Житель Доманевки ножом изуродовал отца — отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом

Житель Доманевки ножом изуродовал отца — отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом
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Кровавые разборки с особой жестокостью устроил 36-летний житель Доманевки своему отцу. В ходе конфликта злоумышленник отрезал пенсионеру нос, губы и частично половые органы. После этого пострадавший сумел самостоятельно добраться до соседей, которые вызвали скорую. Об этом вопиющем случае медики сразу сообщили в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и приехали к указанному месту происшествия. Но при попытке полицейских попасть в дом, хозяин открыл по ним стрельбу.

2021 01 21 policija2 1024x768 - Житель Доманевки ножом изуродовал отца - отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом

Злоумышленника пришлось брать штурмом. В результате успешной спецоперации он был задержан спецназовцами КОВДа. Мужчина оказался вооруженным «до зубов» и явно заранее готовясь к стрельбе, надел бронежилет.

2021 01 21 policija3 1024x576 - Житель Доманевки ножом изуродовал отца - отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом

После задержания мужчина подтвердил, что действительно покалечил отца в ходе конфликта.

2021 01 21 policija4 - Житель Доманевки ножом изуродовал отца - отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом

Все вооружение, которое было при злоумышленнике, направили на экспертизу. За тяжкие телесные повреждения и посягательство на жизнь правоохранителей, 36-летнему ранее судимому жителю Доманевки грозит пожизненное лишение свободы.

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Алина Сидорова

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