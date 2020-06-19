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Главная страница » Blog » Криминал » Житель из Березанки засадил огород на уголовную статью

Житель из Березанки засадил огород на уголовную статью

Житель из Березанки засадил огород на уголовную статью
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О необычном огороде возле дома мужчины сообщили в Березанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

2020 06 19 mak1 - Житель из Березанки засадил огород на уголовную статью

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2020» полицейские провели санкционированный обыск на территории дома 47-летнего мужчины. В его огороде правоохранители обнаружили более 430 бережно обработанных кустов конопли и мака.
Сам задержанный сказал, что наркотические растения он выращивал для собственного употребления. Все они были изъяты сотрудниками полиции и направлены на исследование.

На территории Николаевской области начался комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Мак»

2020 06 19 mak2 - Житель из Березанки засадил огород на уголовную статью

За посев и выращивание снотворного мака мужчине грозит штраф или ограничение свободы до 3 лет.

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