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Главная страница » Blog » Происшествия » Житель Матвеевки заплатит штраф за сжигание мусора на своем огороде

Житель Матвеевки заплатит штраф за сжигание мусора на своем огороде

222825091 1333812293704916 6074779024438979988 n - Житель Матвеевки заплатит штраф за сжигание мусора на своем огороде
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23 июля в мкр. Матвеевка специалисты администрации Центрального района проводили санитарный рейд с целью выявления граждан, которые сжигают сухую траву и остатки огорода.

В результате зафиксировали нарушение со стороны жителя улицы Хвойной.

На мужчину составили административный протокол по ст. 152 КУоАП за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенного пункта.

Для справки

На территории Украины действует запрет на сжигание сухой травы, остатков сухой растительности, листьев и мусора.

Самовольное и бесконтрольное сжигание, неосторожное обращение с огнем в частности во время пребывания на открытых территориях, у торфяников и в лесопарковых массивах, нарушение правил пожарной безопасности. При таких действиях граждане подвергают себя и других опасности от возможных пожаров. Кроме вреда окружающей среде и здоровью людей, неконтролируемый огонь грозит уничтожению зданий и сооружений.

К тому же, самовольно сжигая сухую траву, граждане нарушают требования статьи 12 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» и требования статьи 20 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

За такие действия предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 77-1 КУоАП «Самовольное выжигание растительности или ее остатков» и уголовная ответственность согласно статье 245 УК Украины «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира».

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Алина Сидорова

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