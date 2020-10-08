6 октября в Очаковский отдела полиции обратился местный житель, который рассказал, что в сети интернет он нашел объявление о продаже автомобиля Renault Duster.

Предприимчивый крымчанин «погорел» на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области

Позвонив по указанному номеру телефона, он договорился с продавцом о покупке кроссовера. Затем пострадавший перечислил предоплату на банковскую карточку афериста 116 000 гривен. После этого телефон продавца уже был вне зоны досягаемости.

Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах

Уголовное производство начали по ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Согласно санкции статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.