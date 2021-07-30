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Житель Первомайска выращивал коноплю, во время обыска з участка изъяли 84 двухметровых куста

pervom 310 1 - Житель Первомайска выращивал коноплю, во время обыска з участка изъяли 84 двухметровых куста
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29 июля правоохранители провели санкционированный обыск дома у 61-летнего жителя одного из сел района. Об єтом сообщают в ГУНП Николаевской области.

Во время обыска на участка домовладельца полицейские изъяли 84 куста растений конопли высотой более 2 метров.

Изъятое направили на экспертизу.

Уголовное производство, начато по ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

После проведения соответствующих экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Следствие продолжается.

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Алина Сидорова

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