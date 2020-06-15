Жители дома 142/1 по ул. Космонавтов пришли в мэрию с требованием прекратить в их доме ремонт супермаркета «АТБ» .

АТБ уже проиграли несколько судов и получили отказ в разрешении на строительные работы. Последний суд вообще запретил проведение работ. Несмотря на это и на протест жителей дома, которые утверждают, что строительство негативно влияет на всю конструкцию здания, «АТБ» продолжило проведение работ, — сообщает мэр Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

Защищая интересы местных жителей мэр лично решил связаться с начальником николаевской полиции Александром Анохиным. В своем обращении Сенкевич апеллировал конкретными фактами.







В тот же день полиция остановила проведение работ.