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Главная страница » Blog » Общество » Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию

Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию

Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию
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Жители дома 142/1 по ул. Космонавтов пришли в мэрию с требованием прекратить в их доме ремонт супермаркета «АТБ» .

АТБ уже проиграли несколько судов и получили отказ в разрешении на строительные работы. Последний суд вообще запретил проведение работ. Несмотря на это и на протест жителей дома, которые утверждают, что строительство негативно влияет на всю конструкцию здания, «АТБ» продолжило проведение работ, — сообщает мэр Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

Защищая интересы местных жителей мэр лично решил связаться с начальником николаевской полиции Александром Анохиным. В своем обращении Сенкевич апеллировал конкретными фактами.

  • Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию
  • Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию
  • Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию

В тот же день полиция остановила проведение работ.

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Алина Сидорова

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