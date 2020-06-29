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2 - Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария
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Главная страница » Blog » Криминал » Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария

Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария

Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария
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Необычную плантацию заметили жители пгт Александровка на территории одного из дачных кооперативов.

2020 06 29 kon1 - Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария

К указанному месту приехали полицейские, которые действительно обнаружили на приусадебном участке фигуранта шесть масштабных парников, в которых росли 600 кустов культивируемой и тщательно ухоженной сортовой конопли. Некоторые кусты высотой достигали двух метров.

2020 0 29 kon3 - Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария

42-летний ранее судимый за имущественные преступления владелец наркоплантаций объясняет, что указанный участок он арендует с марта, а вырастить такую ​​«оранжерею» решил якобы для собственных нужд.

2020 06 29 kon2 - Жители Вознесенского района выдали своего соседа-наркоагрария

Правоохранители направили на исследование наркорастений и принадлежности, с помощью которого осуществлялся полив. По статье 310 Уголовного кодекса «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

В Николаеве женщина занималась оптовой наркозакладкой

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Алина Сидорова

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