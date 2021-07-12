Министерством социальной политики Украины перечислены средства по бюджетной программе «Выплата некоторых пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата коммунальных услуг отдельным категориям населения» региональным департаментам социальной защиты населения в соответствии с поданными ими заявками.

В банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1млрд. грн. для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Жителям Николаевской области уже направлены средства для получения субсидий в сумме 21,9 млн. грн.

В целом количество семей, воспользовавшихся субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 25844, для возмещения расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа — 1718.

Вопросы социальной защиты граждан, нуждающихся в жилищных субсидий находятся на постоянном контроле департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

По информации социальной защиты населения ОГА