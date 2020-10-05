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Главная страница » Blog » Криминал » Жительница Южноукраинска продиктовала незнакомцу данные карты и осталась без денег

Жительница Южноукраинска продиктовала незнакомцу данные карты и осталась без денег

Жительница Южноукраинска продиктовала незнакомцу данные карты и осталась без денег
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3 октября в Южноукраинский отдел полиции обратилась 32-летняя местная жительница, женщина заявила, что стала жертвой мошенников.

Описывая ситуацию заявительница рассказала: на одном из интернет-сайтов она выложила объявление о продаже детской коляски. Желающий приобрести его, позвонил по телефону обсудить условия, потом сказал, что перечислил деньги на указанный счет. Через некоторое время заявительнице позвонил еще один неизвестный, назвавшийся работником банка и сообщил, что на ее карточку пришел денежный перевод. Получить его она сможет только, совершив определенную процедуру.

Выполнив все указания преступника, женщина получила смс-сообщение о снятии с ее счета всех наличных денег в размере почти 42 000 гривен.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

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Алина Сидорова

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