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Главная страница » Blog » Криминал » Жительница Вознесенска обворовывала пациентов местной больницы, когда те оставляли вещи без присмотра

Жительница Вознесенска обворовывала пациентов местной больницы, когда те оставляли вещи без присмотра

Жительница Вознесенска обворовывала пациентов местной больницы, когда те оставляли вещи без присмотра
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34-летняя местная жительница Вознесенска обворовала медработников, пока они находились с пациентами.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Женщина зашла в служебный кабинет местной больницы, из трех сумок врачей забрала их личные вещи и деньги, после чего убежала.

Через час воровку нашли полицейские, исследовав камеры видеонаблюдения, установленные в медучреждении, и задержали ее в центре города. При себе у женщины было имущество потерпевших, которое правоохранители изъяли.

2020 10 30 vorovka2 - Жительница Вознесенска обворовывала пациентов местной больницы, когда те оставляли вещи без присмотра

Известно, что злоумышленница недавно отбывала наказание за совершение аналогичных преступлений. Оказавшись на свободе, свой преступный путь женщина продолжила — обворовывала граждан, находившихся на лечении в медицинском учреждении, присваивая их вещи, оставленные без присмотра. Тогда сотрудники полиции разоблачили ее в совершении серии краж, а суд недавно вынес приговор — 3 года и 3 месяца лишения свободы. Избегая наказания, воровка совершила еще одно преступление. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, а пока будет длиться следствие по новому эпизоду, будет отбывать наказание в тюрьме за предыдущие.

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За кражу из больницы следователи Вознесенского отдела полиции инкриминируют женщине ч. 2 ст. 185 УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет заключения.

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Алина Сидорова

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