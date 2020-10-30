34-летняя местная жительница Вознесенска обворовала медработников, пока они находились с пациентами.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Женщина зашла в служебный кабинет местной больницы, из трех сумок врачей забрала их личные вещи и деньги, после чего убежала.

Через час воровку нашли полицейские, исследовав камеры видеонаблюдения, установленные в медучреждении, и задержали ее в центре города. При себе у женщины было имущество потерпевших, которое правоохранители изъяли.

Известно, что злоумышленница недавно отбывала наказание за совершение аналогичных преступлений. Оказавшись на свободе, свой преступный путь женщина продолжила — обворовывала граждан, находившихся на лечении в медицинском учреждении, присваивая их вещи, оставленные без присмотра. Тогда сотрудники полиции разоблачили ее в совершении серии краж, а суд недавно вынес приговор — 3 года и 3 месяца лишения свободы. Избегая наказания, воровка совершила еще одно преступление. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, а пока будет длиться следствие по новому эпизоду, будет отбывать наказание в тюрьме за предыдущие.

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За кражу из больницы следователи Вознесенского отдела полиции инкриминируют женщине ч. 2 ст. 185 УК Украины, за что предусмотрено до 5 лет заключения.