Около 23:00 14 января в Вознесенское районное управления полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 56-летней женщины о том, что она стала жертвой разбойного нападения в собственном доме.

Нападающий проник в ее дом на улице Мира в селе Дорошовка через дверь летней кухни, когда она спала. Угрожая и применяя физическую силу, злоумышленник требовал деньги. Ничего не найдя, преступник скрылся.

Женщина сейчас находится в медицинском учреждении с многочисленными телесными повреждениями.

Приметы преступника: худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы светло-русые, прическа короткая.

Был одет: куртка темного цвета средней длины, джинсы темно-синего цвета, ботинки на шнурках, шапка темного цвета, на лице темный шарф.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины «Разбой», санкция предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители разыскивают нападающего и принимают меры для его задержания.

Полиция обращается с просьбой к гражданам которые могут обладать полезной для раскрытия преступления информацией, сообщать в Вознесенский районного управления полиции по телефонам (05134) 3-31-51, 53-13-21 или 102.