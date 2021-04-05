5 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич и генеральный директор ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» Денис Гордиенко подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.

Речь идет о ряде детских садов, общежитий, нежилых помещений и котельной с инженерными сетями. Одну из них решено в дальнейшем передать Воскресенской общине, где она расположена. Другие объекты находятся на территории Николаева, ими пользуются горожане.

Денис Гордиенко отметил, что подписанию меморандума предшествовала системная подготовительная работа и выразил благодарность всем, кто принял участие в решении вопроса.

Мы провели конструктивную работу с работниками, профсоюзами, имеем поддержку «Укроборонпрома» как управляющего органа нашего предприятия, поэтому все моменты согласованы. Хочу поблагодарить городскому голове и общине города Николаева за сотрудничество.

Александр Сенкевич со своей стороны заверил, что передача объектов социальной сферы не повлияет на их дальнейшую деятельность, и все сотрудники учреждений и организаций продолжат работать в обычном режиме.

Детские сады, которые сегодня мы принимаем в коммунальную собственность города, будут предоставлять свои услуги николаевцам, как и раньше. Штатная численность сохраняется. — резюмировал мэр.