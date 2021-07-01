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«Звездный путь длиной в 200 лет» — выставка к юбилею Николаевской обсерватории

vistavka observatorija -
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В 19 веке с развитием судостроения и Черноморского флота его тогдашний главнокомандующий Алексей Грейг решил, что в Николаеве должна появиться морская астрономическая служба. Прежде всего для обеспечения точным временем, картами и для обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования.

В 1821 году в Николаеве появляется Морская обсерватория, которая стала одной из первых в Европе и крупнейшей в Российской империи. Учреждение сохранилась до наших дней и сегодня имеет статус научно-исследовательского учреждения. Именно к ее юбилею в музее судостроения и флота открылась выставка «Звездный путь длиной в 200 лет».

На выставке посетители музея смогут увидеть разнообразные предметы, которые использовались в геодезических и гидрографических мероприятиях, и, главное, развитии астрономической науки. Ценными экспонатами на выставке считаются страницы старинного атласа, которым в 19 веке пользовались моряки.

Экспозиция не постоянна, но в музее судостроения и флота говорят, что действовать она будет как минимум до следующего года.

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Алина Сидорова

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